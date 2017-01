Copenhagen Specs: Eyewear trifft Sightseeing

Am 4. und 5. März 2017 wird die Copenhagen Specs zum vierten Mal ihre Tore öffnen. Und einmal mehr bleibe man beim bekannten Konzept der Dänischen Messe mit kleinen Ständen in gemütlicher und familiärer Atmosphäre. In diesem Jahr werden 87 internationale Aussteller ihre rund 140 Marken in Kopenhagen präsentieren – 11 mehr als im letzten Jahr.

Gründer der Eyewear Show Morten Gammelmark freut sich über den Zuspruch, den das Event Jahr für Jahr erhält: „Wieder einmal ist das Interesse an der Copenhagen Specs überwältigens. Darum haben wir auch entschieden, die Ausstellungsfläche ein wenig zu vergrößern, um den Besuchern mehr Marken präsentieren zu können.“ Und die Aussteller nutzen die Möglichkeit. Erneut seien die Plätze restlos ausverkauft. Besucher könnten sich freuen auf eine weitere inspirierende Markenauswahl des Veranstalters.

Nicht verpassen sollten Messebesucher außerdem die Sightseeing Tour, die der Veranstalter gemeinsam mit The Eyewear Forum und dem Danish Architecture Centre veranstalten wird, so Gammelmark. Aufgepeppt würden die „normalen“ Ausflugsziele durch den Besuch besonderer Augenoptikergeschäfte der Stadt.

Besucher können sich hier registrieren:

http://copenhagenspecs.dk/visitors-registration/

