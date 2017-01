2. Interbild im März: Von der Kurzsichtigkeit bis zur richtigen Körperhaltung

Am 8. März 2017 findet das 2. Interdisziplinäre Symposium Bildschirmarbeit INTERBILD an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena statt. Die richtige Körperhaltung und Kurzsichtikeit werden die Themen sein.

Mit Unterstützung der Gesellschaft für Haltungs- und Bewegungsforschung GHBF e.V. sollen wichtige Zusammenhänge des Sehens und der Körperhaltung in Diagnostik und Therapie aufgezeigt werden. Außerdem soll mithilfe neuester Forschungsergebnisse erläutert werden welche Risiken sich zukünftig für die Augen ergeben – von der Kurzsichtigkeit bis zur Blaulichtgefährdung. Experten werden sich ebenfalls mit der Frage befallen, welche Brille jeweils die Richtige ist und was bei der Vermessung und Beratung berücksichtigt werden sollte.

Neue Impulse für Diagnostik und Therapie, fachlicher Austausch sowie die Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit stehen im Vordergrund der Tagung, die sich erneut an alle Fachdisziplinen in Praxis und Forschung richtet, welche sich mit dem Thema „Bildschirmarbeit“ beschäftigen (z. B. Arbeitsmediziner, Augenärzte, Augenoptiker, Büroausstatter, Ergotherapeuten, Innenarchitekten, Manualmediziner, Möbeldesigner, Optometristen, Orthopäden, Osteopathen, Physiotherapeuten, Sportmediziner u.v.m.).

Programm

9:00 Uhr | Begrüßung und Eröffnung

9:15 Uhr | Kooperation verschiedener Berufsgruppen und Netzwerke für „Gesunde Arbeit“

Nick Neuer, M.A., Netzwerk für Gesunde Arbeit

9:45 Uhr | Körperhaltung bei Tätigkeiten an Bildschirmen und Displays

Prof. Dr. Egbert Seidel, Dr. Simone Seidel

10:15 Uhr | Vorstellung des neuen Fachbuchs „Interdisziplinäre Optometrie“ und des Klassifikationsschemas „Tätigkeiten an Displays und Bildschirmen (TBD)“

Prof. Dr. Stephan Degle, Prof. Dr. Egbert Seidel

10:45 Uhr | Kaffeepause – Industrieausstellung

11:15 Uhr | Vom Auge bis zum Zeh – Zusammenspiel der verschiedenen Sensorsysteme

Michael Kaune, GHBF – Gesellschaft für Haltungs- und Bewegungsforschung e.V.

11:45 Uhr | Sehverhalten bei Tätigkeiten an Bildschirmen und Displays – Warum mehr als nach G37 testen?

Prof. Dr. Stephan Degle

12:15 Uhr | Kurzsichtigkeit: Ursachen und Einflussfaktoren, Auswirkungen und Progression

Philipp Hessler, M.Sc. (Rupp+Hubrach-Preisträger 2016)

12:45 Uhr | Mittagspause – Industrieausstellung

13:30 Uhr | Zusammenhänge von Nahtätigkeit, Körperhaltung und Kurzsichtigkeit

Dr. Michaela Friedrich

14:00 Uhr | Transiente Myopie – Kurzfristig kurzsichtig!?

Maria Stinn, MSc.

14:30 Uhr | Welche optische Versorgung ist für Tätigkeiten an Bildschirmen und Displays zu empfehlen?

Oliver Kolbe, M.Eng., Prof. Dr. Stephan Degle

15:00 Uhr | Kaffeepause – Industrieausstellung

15:30 Uhr | Kurzsichtigkeit als Risiko für Augenerkrankungen

Prof. Dr. Kathleen Kunert

16:00 Uhr | Chancen und Risiken der Bildschirmtätigkeit der Zukunft – Wo geht die Reise hin

Markus Leicht, M.Sc.

16:30 Uhr | Die Gefahr der LEDs: Aktuelles zu Licht und Beleuchtung für Tätigkeiten an Bildschirmen und Displays

Josefine Dolata, M.Sc.

17:00 Uhr | Zusammenfassung und Schlussworte: Präventionsmassnahmen und Best Practice für die Arbeit an Bildschirmen und Displays

(Stand: 11.01.2017, Programmänderungen vorbehalten.)

Anmeldung unter: ergoptometrie.de/2interbild2017

