Luxottica & Essilor: Gigantische Fusion

Die Branchenriesen Essilor und Luxottica planen zu fusionieren. Dies gaben die Unternehmen heute in einer offiziellen Pressemeldung bekannt. Die seit Jahren kooperierenden Firmen sollen unter dem Namen „EssilorLuxottica“ zusammenwachsen, geführt von Luxottica-Gründer Leonardo Del Vecchio.

„Die Hochzeit zwischen zwei Schüsselunternehmen in ihren Branchen wird dem Markt, den Angestellten und insbesondere all unseren Kunden große Vorteile bringen“, so Del Vecchio.

Hubert Sagnières, derzeit Essilor-CEO, soll den Posten als stellvertretender Geschäftsführer bekleiden.

Das so neu entstehende Unternehmen soll einen jährlichen Umsatz von mehr als 15 Milliarden Euro sowie 140.000 Angestellte in rund 150 Ländern haben. Essilor und Luxottica verzeichneten gemeinsam zuletzt einen operativen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro. Der Zusammenschluss beider Konzerne solle dieses Ergebnis mittelfristige um 400 bis 600 Millionen Euro steigern.

