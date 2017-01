Götti: Die Zukunft ist Randlos

Götti erfindet die Randlose neu und macht sie zu einer der progressivsten Brillen zurzeit – technisch wie ästhetisch.

Grundlage ist das minimalistische Design. Die präzise, ultraleichte und bequem zu tragende Konstruktion kommt ohne Schrauben, Kleben oder Löten aus: Bügel, Scharniere, Nasensteg und ihre Befestigungen am Glas werden zu einem vollendeten Werk. Rimless oblige.

Besuchen Sie den Brillenhersteller an deropti 2017 in München und erleben Sie die Premiere live! Erfahren Sie alles über die rimless collection Götti Perspective in der vom Unternehmen kreierten Brillen-Werkstatt: 28.-30. Januar 2017, Standnummer C4. 524.

Quelle + Bild: Götti

