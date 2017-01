Julbo: Neuer Accountmanager

Rodenstock: How We See the World

Die Ausstellung „How We See the World“ macht ab 29. Januar im neuen Münchner Kunst-Hot-Spot „museum of urban and contemporary art“ (MUCA) die Geschichte des Sehens erlebbar. Hinter der Ausstellung steht das Brillenunternehmen Rodenstock, das 140-jähriges Jubiläum feiert. Mit künstlerischem Anspruch setzen Exponate Highlights des Unternehmens in Szene und geben einen neuen Blick auf die […]