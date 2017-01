Zeiss Terra: Die bewährte Optik für Entdecker

Die Zeiss Terra ED Ferngläser sind ab sofort in der klassischen Farbe Schwarz und in Modernem Schwarz/Grau und Schwarz/Grün im Handel. Erhältlich sind diese in den Modellen 8×32, 10×32 und 8×42 und 10×42. Die Terra ED Linie besticht durch eine äußerst robuste Bauweise. Dank seiner wasserdichten Markenoptik ist das Terra ED allen Witterungsverhältnissen gewachsen.

„Durch die verwendeten Schott ED Gläser, liefert das Terra ED ein kontrast- und detailreiches Bild in hoher optischer Qualität“, ergänzt Matthias Raff, Produktmanager. „Auch bei Feuchtigkeit sorgt die hydrophobe ZEISS Mehrschichtvergütung für klare Bilder. Die gute Bedienbarkeit der Terra ED Ferngläser ermöglicht dem Anwender eine einfache und sichere Handhabung“ so Raff.