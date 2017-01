Rodenstock: Den „perfekten Moment“ gewinnen

Rodenstock feiert 140-jähriges Bestehen und gemeinsam mit Augenoptikern und der Öffentlichkeit „vollkommene Momente des Sehens“.

Bereits Anfang Januar startete unter www.RodenstockPerfectMoments.de das „perfect moments“ Gewinnspiel.

Bis 31. Januar 2017 können teilnehmende Augenoptiker einen Urlaub zu zweit in einem Chalet im Ski-Resort Maierl Alm in den Alpen gewinnen. Weitere Momente, wie ein Open-Air-Konzert, einen Teamabend oder ein Wochenende voller Pferdestärken, werden in den nächsten Monaten verlost.

Auf der Kampagnenseite, die zur Fachmesse opti live gehen wird, gibt es ausführliche Informationen zu der 140-jährigen Geschichte von Rodenstock, spannende Events rund um das Jubiläum, neue Produkte im Jubiläumsjahr und vieles mehr.

Quelle+Bild: Rodenstock

