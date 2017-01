Marcolin: Massimo Renon wird kaufmännischer Geschäftsführer

Zeiss Terra: Die bewährte Optik für Entdecker

Die Zeiss Terra ED Ferngläser sind ab sofort in der klassischen Farbe Schwarz und in Modernem Schwarz/Grau und Schwarz/Grün im Handel. Erhältlich sind diese in den Modellen 8×32, 10×32 und 8×42 und 10×42. Die Terra ED Linie besticht durch eine äußerst robuste Bauweise. Dank seiner wasserdichten Markenoptik ist das Terra ED allen Witterungsverhältnissen gewachsen. „Durch die […]