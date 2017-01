7 Dinge, die Sie besonders produktiv machen

Essilor: Welttag des Sehens 2016 – Ein Gewinn für alle

Wer sich mit Herzblut für eine gute Sache engagiert, freut sich besonders, wenn sein Einsatz Früchte trägt. So wie die Seh-Experten von Essilor und ihre Augenoptikpartner: Am „World Sight Day“, einer von der Weltgesundheitsorganisation WHO geförderten Initiative, führten sie in Deutschland und Österreich in diesem Jahr mehr als 10.000 kostenlose Screenings überwiegend für Bedürftige durch. […]