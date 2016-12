Essilor: Welttag des Sehens 2016 – Ein Gewinn für alle

Wer sich mit Herzblut für eine gute Sache engagiert, freut sich besonders, wenn sein Einsatz Früchte trägt. So wie die Seh-Experten von Essilor und ihre Augenoptikpartner: Am „World Sight Day“, einer von der Weltgesundheitsorganisation WHO geförderten Initiative, führten sie in Deutschland und Österreich in diesem Jahr mehr als 10.000 kostenlose Screenings überwiegend für Bedürftige durch. Vorausgegangen war eine aufmerksamkeitsstarke Informationskampagne; dazu gehörten aktivierende Werbemittel, ein speziell entwickelter Online-Auftritt und gezielte Social Media-Aktivitäten. Nach dem Motto „Mitmachen und weitersagen“ wurden Jung und Alt dazu motiviert, ihre Augen untersuchen zu lassen, die Aktion auf Facebook zu teilen und somit auch andere an der Chance auf besseres Sehen teilhaben zu lassen.

Das Ergebnis ist beeindruckend: Mehr als 200 Augenoptiker engagierten sich anlässlich des World Sight Days gemeinsam mit Essilor, Essilor Österreich, Nika und Rupp + Hubrach für besseres Sehen. Vom 8. bis zum 15. Oktober führten sie Informationsveranstaltungen und kostenlose Sehtests durch und erreichten damit u.a. in Altersheimen, Flüchtlingsaufnahmelagern und Kindergärten Menschen, die dringend eine augenoptische Betreuung benötigten aber keinen direkten Zugang dazu haben.

Schlechtes Sehen ist nach wie vor die am weitesten verbreitete Behinderung weltweit. Dennoch sind sich viele Menschen ihrer mangelnden Sehkraft nicht bewusst – und wissen auch nicht, dass sich ihre Sehschwäche in den meisten Fällen einfach und gut korrigieren ließe. Dies gilt umso mehr für Länder, in denen professionelle Augenoptik ein unbezahlbarer Luxus ist und für die sich Essilor am Welttag des Sehens ganz besonders stark machte: Im Rahmen der „Love to see change“-Kampagne anlässlich des „World Sight Day“ spendete Essilor einen US-Dollar für jede Registrierung auf www.lovetoseechange.de. Das Geld ging an die Essilor Foundation, die sich dafür einsetzt, Menschen in weniger entwickelten Ländern zu besserem Sehen zu verhelfen.

Persönliches Engagement verbindet

Der Welttag des Sehens 2016 war für alle ein Gewinn: Die teilnehmenden Augenoptiker haben mit ihrem großartigem Engagement und ihren kreativen Aktionen vielen Menschen zu einem besseren Sehen verholfen. Manfred Heidenreich von Augenoptik Heidenreich in Dessau-Roßlau widmete sich mit seinem Team beispielsweise besonders bedürftigen, von Kinderarmut betroffenen Kindern und organisierte mit dem Verein „Helfende Hände“ (www.helfende-haende-dessau-rosslau.de) in Dessau­Roßlau kostenlose Sehtests. „Essilor hat mit seiner Aktion total in die richtige Richtung verwiesen, und es war uns eine Freude, diesen Kindern, die nicht auf der Sonnenseite leben, ein kleines Stück zu helfen“, so Manfred Heidenreich. „Nun sind zwar erstmal die Eltern in der Pflicht, ihre Sprösslinge dem Augenarzt vorzustellen, aber auch hier habe ich meine Bereitschaft für die Terminbesorgung mitgegeben, wie auch eine Unterstützung zum Erwerb einer notwendigen Brille.“

Auch Reinhard Müller von Optik Müller in Blaufelden zeigte großartigen Einsatz: Mit dem Rund-um-die-Uhr-Selbsttest im Sehmobil vor seinem Geschäft und dem sympathischen Online-Sehtest für Kinder konnte er zahlreiche Menschen für besseres Sehen sensibilisieren. Außerdem verteilte er in Kindergärten Wert-Checks für umfassende Sehtests inklusive Stereosehen, Motilität und Farbsehen. Mehr noch: Im Rahmen des „Entwicklungsdienstes Deutscher Augenoptiker“ war er drei Wochen in Kamerun aktiv und half hier mit Schulung, Geräte-Einweisung, Werkstattcoaching, Marketingberatung und Gerätelieferungen an acht Krankenhäuser. „Mein Team und ich stehen für gutes Sehen weltweit“, sagt Reinhard Müller und verweist auf www.eda-information.de und www.facebook.com/kamerunprojekt.

Nadja Kuhnle von Aug’ und Ohr’ in Reutlingen sorgte mit ihrem Aktionstag hingegen in einem Seniorenheim für Durchblick. „Wir von Aug´ und Ohr´ sind der Partner, wenn es um gutes Sehen und Hören in Reutlingen und Münsingen geht“, bekräftigt die Nadja Kuhnle ihr Engagement vor Ort. „Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Uns ist es wichtig, jedem Menschen den Zugang zu gutem Sehen und Hören zu ermöglichen.“

Essilor ist von der Einsatzbereitschaft dieser Augenoptikern und all seiner anderen Partner tief beeindruckt und freut sich auf viele weitere gemeinsame Aktionen.

Aktiv für ein verändertes Bewusstsein

Denn mit dem Welttag des Sehens 2016 allein ist es noch lange nicht getan. Deshalb engagiert sich die Essilor-Gruppe auch künftig mit vielfältigen Aktionen für besseres Sehen. „Unter dem Motto ‚Love to see change‘ zeigen die Mitarbeiter all unserer Standorte Flagge“, so Frank Walenda, Essilor Director Country Marketing. „Wir setzen uns auch künftig dafür ein, dass Menschen jeden Alters und Einkommens überall auf der Welt durch gutes Sehen mehr Lebensqualität erhalten.“

Wer mehr wissen und selbst aktiv werden will, findet weitere Informationen zum Thema unter www.lovetoseechange.com.

Quelle + Bilder: Essilor

