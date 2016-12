Oculus: Spende an krebskranke Kinder

Brillen.de: Personelle Verstärkung

Sang Tanzer verantwortet ab sofort als Chief of Marketing (CMO) die gesamte Markenführung und –entwicklung des in Wildau ansässigen Unternehmens. Durch seine vorherigen Tätigkeiten als Head of Media Sales und Head of Performance Marketing bei Lenspirit.de bringt der Leipziger jahrelange Erfahrungen in den Bereichen B2B- und B2C-Kommunikation sowie umfangreiche Kenntnisse über die deutsche Medienlandschaft mit. […]