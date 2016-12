Zeiss Academy: 2016 – Das erfolgreichste Jahr

Das Jahr 2016 war für die Zeiss Academy Vision Care das erfolgreichste seit ihrer Gründung. Insgesamt wurden mehr als 500 Inhouse- beziehungsweise Team-Schulungen bei Augenoptikern vor Ort abgehalten. Darüber hinaus bot die Academy mehr als 120 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Dies führte im Vergleich zu früheren Jahren zu einer um 40 Prozent erhöhten Anmeldequote.

Christian Tilleke, Leiter der Zeiss Vision Care Academy, begründet den wachsenden Erfolg so: „In den Anfangsjahren der Academy haben wir sie noch in Eigenregie abgewickelt, also die gesamte logistische Arbeit im Unternehmen ausgeführt. Heute greifen wir auf einen professionellen Seminarveranstalter zurück. Dazu haben wir in den vergangenen drei Jahren sehr erfolgreich auf das Thema Weiterbildung einen stärkeren Fokus gerichtet. Und wir haben Neuerungen wie Schulungsvideos oder die Möglichkeit, an Webkonferenzen teilzunehmen, eingeführt.“

Mentale Power für 2017

Alljährlich wird das neue Zeiss Academy Programm auf der internationalen Messe für Optik und Design, opti, vorgestellt – in Form eines umfassenden Seminarkatalogs sowie der www.zeiss.de/academy Web-Präsenz.

Die Seminare und Trainings werden wieder Konzeptseminare, Fachseminare oder Aktiv-Seminare und damit einhergehend Produktschulungen, Geräteeinweisungen, Refraktionsschulungen, Azubitrainings oder Zeiss i.Scription Seminare umfassen. Durchgeführt werden die Schulungsangebote mehrheitlich von fünf Trainern, die bei Bedarf von externen Spezialisten unterstützt werden.

„Die besondere Idee, Seminare vom Augenoptiker für den Augenoptiker anzubieten, werden wir auch auf jeden Fall 2017 fortführen“, führt Tilleke aus. „Denn das Konzept, dass Kollegen andere Kollegen an ihren Erfolgsgeschichten teilhaben lassen, überzeugt. Weiterer Höhepunkt wird sicherlich wieder die Sylter Seminarwoche werden, die wir 2017 dann bereits zum fünften Mal im Rahmen unserer Academy anbieten und die immer wieder ganz besondere Schulungsinhalte umfasst wie einen Einführungskurs in Fototechnik und Fotografie oder mentale Powerstrategien.“

Quelle + Bild: Zeiss

